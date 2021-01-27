جاكيت محمد بن سلمان يشعل منصات التواصل الاجتماعي وينفذ من الأسواق

جاكيت محمد بن سلمان ولي عهد السعودية الذي أثار التفاعل الشديد علي منصات التواصل الاجتماعي وكان التساؤل عن جاكيت ولي العهد ما هو ماركة جاكيت ولي العهد وتصدرت منصات التواصل الاجتماعي عن الماركة الخاصة بالجاكيت وهي ماركة بريطانية “فرانك ناماي” وكان من أكثر الأسماء التي تصدرت البحث علي محرك البحث الشهير جوجل داخل المملكة العربية السعودية وذلك حدث بعد أن تم تصوير ولي العهد بالجاكيت وتصدرت الصورة وسائل الأعلام وكانت الصورة التي تم تصويرها لولي العهد السعودي وهو يرتدي الجاكيت كان من ضمن التساؤلات التي تمت إثارتها هي سعر جاكيت محمد بن سلمان وكانت الصورة التي تم تصويرها في الاجتماع الخاص بصندوق الاستثمارات لوضع استراتيجيته وكان الجاكيت الذي يرتديه ولي عهد السعودية بدون أكمام وكان هناك نشاط كبير ملحوظ علي المنصات للتواصل الاجتماعي بهاشتاج منتشر بسرعة علي المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعي وبالأخص منصة تويتر .

جاكيت محمد بن سلمان وما هي أهم التساؤلات التي تم تساؤلها من نشطاء التواصل الاجتماعي :-

كان أبرز ما جاء من تساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي وبالأكثر تويتر عن سعر جاكيت محمد بن سلمان وأيضاً التفاصيل المتعلقة بالسترة من حيث ما هي الماركة لها وفي أي بلد تم تصنيعها وما هي الطرق المتاحة لشراءها والنتيجة التي ترتبت علي التهافت بشكل كبير جداً علي الموقع الخاص ببيع الجاكيت لرغبة فئات كبيرة من الناس علي شراء السترة تسبب ذلك في عطل للموقع الخاص بالمتجر الذي يبيع السترة وتم توقفه بشكل فجائي بسبب كمية الطلب علي السترة وتم نفاذ كل الكمية منها والتي عادت بالأرباح السريعة للشركة المصنعة لهذه السترة الشتوية .

سعر الجاكيت وماهي القيمة له بالعملة السعودية وما يعادله باليورو :-

بسبب التساؤلات الكبيرة والبحث المتواصل من مرتادي منصات التواصل الاجتماعي لرغبتهم في معرفة كم السعر الخاص بالسترة التي أرتداها ولي عهد السعودية فهي من ماركة بريطانية معروفة باسم FRANK NAMANI والسعر الخاص به باليورو خمسة الآف وأربعمائة يورو وما يعادل السعر بالريال السعودي تقريباً أربعة وعشرون ألف ريال وسبعمائة وبعدها تسارع فئات كثيرة من مرتادي منصات التواصل الاجتماعي للسعي بطلب وشراء هذه السترة .

جاكيت محمد بن سلمان الذي ارتداه سموه في الاجتماع الخاص بلجنة الاستثمار وهو جاكيت خاص بمجموعة ملابس شتوية في موضة عام 2020 -2021 كما يبلغ سعر الجاكيت بالتقريب كما تم ذكره عاليه بالريال السعودي ما سعره باليورو كذلك تم تقدير الجاكيت بالدولار الامريكي حوالي خمسة الآف دولار وفيما تم أبرازه من مرتادي منصات التواصل الاجتماعي بالتساؤل عن السعر الخاص بالجاكت علي الناحية الاخري من مرتادي المنصات تم إثارة التساؤلات عن إبراز النقش الخاص بالسترة .