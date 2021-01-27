مانشستر سيتي يسحق وست بروميتش بخماسية نظيفة

قفز مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد عرض رائع والفوز 5-صفر على وست بروميتش ألبيون اليوم الثلاثاء.

وأصبح رصيد سيتي، الذي سجل ثلاثة أهداف في أول نصف ساعة، 41 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن جاره مانشستر يونايتد بعدما خاض كل فريق 19 مباراة، لكن يونايتد سيستعيد القمة إذا فاز على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب في أولد ترافورد يوم الأربعاء.

ومنح إيلكاي جندوجان التقدم بهدف لسيتي في الدقيقة السادسة حيث سيطر على تمريرة جواو كانسيلو وأطلق تسديدة رائعة داخل المرمى.

وجعل كانسيلو النتيجة 2-صفر بتسديدة متقنة أخرى رغم استياء وست بروميتش لأن مساعدة الحكم أشارت إلى التسلل قبل تسديد الكرة.

وأضاف المتألق جندوجان الهدف الثالث بعد مرور نصف ساعة من البداية حيث راوغ دارا أوشي وسدد بقوة داخل المرمى.

وقبل الاستراحة مباشرة، أحرز رياض محرز الهدف الرابع بطريقته المعتادة حيث تلقى تمريرة في الجانب الأيمن وتوغل إلى داخل المنطقة ثم أطلق تسديدة بقدمه اليسرى في شباك الحارس سام جونستون.

وصنع محرز الهدف الخامس بعدما أرسل تمريرة عرضية حولها رحيم سترلينج بلمسة واحدة من مدى قريب إلى داخل المرمى في الدقيقة 57.

وهذا الفوز 11 على التوالي لسيتي في كل المسابقات.

وبقي وست بروميتش في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة وبفارق ست نقاط عن منطقة الأمان. واستقبل الفريق 22 هدفا في آخر خمس مباريات على أرضه في الدوري.