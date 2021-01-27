بايدن يتعهد بتطعيم 300 مليون أمريكي بحلول نهاية الصيف

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوفير جرعات إضافية من لقاحات كورونا، تكفي لتطعيم 300 مليون أمريكي بحلول نهاية الصيف.
وقال "بايدن"، في مؤتمر صحفي، إن إدارته ستقوم بشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي "فايزر وموديرنا"، وهو ما يضاعف الطلب الإجمالي للقاح للولايات المتحدة بنسبة 50%، من 400 مليون إلى 600 مليون من تلك الجرعات الإضافية.
وتابع "بايدن": "اكتشفنا أن برنامج التلقيح في حال أسوأ من المتوقع.. وسيتم تطعيم ملايين الأمريكيين بوتيرة أسرع من المقرر".
وأوضح أنه مع استلام الجرعات الإضافية، ستتمكن الولايات المتحدة من تطعيم 300 مليون أمريكي بشكل كامل بحلول نهاية الصيف.
جاء ذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي على عدد من الأوامر التنفيذي لمواجهة أزمة العنصرية، بينها إصلاح قطاع السجون.
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