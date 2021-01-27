وزارة الطاقة وتوجيه خمسة مطالبات للوزارة من مجلس الشوري السعودي

وزارة الطاقة التي تم توجيه الخمسة مطالبات الخاصة بالوزارة اليوم من مجلس الشوري السعودي والذي طالب فيه بدعم المركز الوطني الخاص بالتنافسية وكان اليوم مجلس الشوري السعودي كان له عدة طلبات والتي تخص المركز الوطني للتنافسية وكانت هذه المطالبات تم صدورها في الجلسة السادسة عشر في السنة الأولي والتي تخص الدورة الثامنة للمجلس وتم أنعقادها من خلال الاتصال المرئي وذلك حرصاً من المجلس علي ما يتم فرضه من تباعد اجتماعي للمحافظة علي الإجراءات الاحترازية ، وزارة الطاقة والصناعة والتي تم توجيه المطالبات الخمس لها سنتعرف علي أبرز ما جاء من هذه التوجيهات .

وزارة الطاقة وما تم طلبه من مجلس الشوري السعودي :-

وزارة الطاقة طالب مجلس الشوري السعودي وفقاً لما تم نشره في الحساب الخاص به علي موقع التواصل الاجتماعي الرسمي له علي منصة تويتر والذي صرح بأنه سوف يتم دعم الميزانية الخاصة بالمركز الوطني للتنافسية وذلك لما تم تخصيصه من اعتمادات ماليه وما تم اعتماده من الكوادر البشرية اللازمة وذلك لكي ما يتم التمكين فيما يخص رفع ما يتم عمله في الكفاءات التشغيلية وتحقيق الأهداف الموضوعة طبقاً للخطة المدروسة بالخطوات الخاصة بها .

ما هي التوجيهات التي تم توجيهها من مجلس الشوري السعودي اليوم الثلاثاء :-

وزارة الطاقة تم التوجيه لما يخص التوجيهات الموجهة من مجلس الشوري السعودي للمركز الوطني للتنافسية بأنه سوف يتم تطوير آليات خاصة بوسيلة الاتصال الفعالة والدعوة إلي التوسع في الشراكات خارج المملكة وذلك بشراكات دولية مع الهيئات وأيضاً المنظمات التي تعمل في نفس سياق الإصلاحات الخاصة بالبيئة الاستثمارية وبما يعود بالمنفعة علي القدرة علي أصدار التقارير التي تخص التنافسية لأقسام التشريعية وأيضاً الفنية وكذلك الاتصالية .

قرار آخر من مجلس الشوري السعودي فيما يتعلق في سياق الموضوع :-

وزارة الطاقة تم صدور قرار آخر من مجلس الشوري السعودي فيما يتعلق بضرورة صدور التقرير السنوي الوطني الذي يخص التقرير للتنافسية وذلك يتعلق بالعام المالي المطالب العمل له هذا والذي تم تحديده من مجلس الشوري كما طالب المركز الوطني للتنافسية بالتطوير المتعلق بشأن الحوكمة والتي تكون مطالبة عن طريق ذلك هو تقديم البيانات وكافة المؤشرات التي تخص العلاقة الاستثمارية ويتم التحديث لها بشكل مستمر ويتم التنسيق مع كافة الجهات التي لها علاقة بهذا الشأن وفقاً للتخصصات .

وزارة الطاقة تم التوجيه لها بأن دورها أن يتم التعظيم لما يتعلق بالاستفادة القصوى فيم يتعلق بشأن المواد الهيدروكربونية ليتم من خلال ذلك تحقيق صناعات ذات تنافسية ويتم الارتكاز في هذا الشأن التركيز علي المواد الخام التي تخدم هذه الصناعات ويتم أيضاً تشجيع الاستثمار في كافة القطاعات التي تعمل بالطاقة المتجددة .