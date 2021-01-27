62 ألف إصابة جديدة.. ارتفاع قياسى فى إصابات ووفيات كورونا بالبرازيل

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بحسب "روسيا اليوم"، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 61.963، ليصل العدد الإجمالى إلى 89.33.356 حالة.
كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1.214 وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى مستوى 218.878 شخصا.
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