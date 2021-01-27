أول تعليق من تركيا على الهجمات الصاروخية على الرياض

علقت تركيا على الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض، معربة إدانتها لتلك المحاولة. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن العاصمة السعودية الرياض تعرضت لهجمات صاروخية للمرة الثانية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بحسب وكالة "الأناضول" الحكومية. وتابعت الخارجية التركية "ندين بشدة الهجمات التي كانت تستهدف السكان المدنيين وتم إحباطها حسب التقارير من قبل قوات الدفاع الجوي السعودية"، معربة عن تمنياتها بسلامة لشعب السعودي الشقيق. جاء ذلك بعدما أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته جماعة الحوثيين من اليمن نحو الرياض. ولقي الهجوم إدانات دولية واسعة، حيث شددت الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من البلدان والمنظمات الأممية على وقوفها بجانب الرياض في حماية أمنية، وأدانت الدول المحاولات المروعة لاستهداف المدنيين.

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