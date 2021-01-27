صحيفة كويتية: الحرس الثوري الإيراني نقل صواريخ ومعدات عسكرية إلى سوريا

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصادرها، أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني نقل صواريخ قصيرة المدى ومعدات عسكرية حديثة إيرانية الصنع إلى سوريا.
وقالت مصادر إيرانية للصحيفة إن طائرة شحن، أقلعت، الثلاثاء، الساعة 10:15 بتوقيت طهران، من مطار مهر آباد الدولي، إلى مطار دمشق الدولي.
وأضافت أن الحرس الثوري الإيراني نقل طائرات "مهاجر نوين 2" بدون طيار وصواريخ «زلزال» قصيرة المدى إلى سوريا.
وأكدت المصادر أن جميع الأسلحة التي أرسلت بهذه الشحنة إلى سوريا، تم استخدامها وتجريبها في المناورات العسكرية التي أجريت من قبل الحرس الثوري الايراني خلال الأيام الماضية.
وخلال الأيام الماضية، زار وفد عسكري يضم مساعدي قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني كل من سوريا ولبنان.
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