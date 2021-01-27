رابط منصة مدرستي التعليمية وطريقة التسجيل بالصور school madrasati sa

منصة مدرستي هي إحدى المنصات التعليمية الهامة التي أنشأتها وزارة التعليم السعودية لتفعيل نظام التعليم عن بعد، وتحتوي الواجهة الرئيسية في المنصة الجداول الدراسية والواجبات والمقررات الإلكترونية أيضاً والتي تظهر الصور فيها بصورة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى وسائل للتواصل مع المعلمين والتقارير الدراسية الخاصة بالطالب، كما يمكن للطالب الدخول على تطبيق فرق مايكروسوفت ليتم التواصل بين المعلم والطلاب بالصوت والصورة، كما يمكن للطالب تنبيه المعلم لحاجته إلى السؤال أو التحدث من خلال النقر على أيقونة تشبه اليد حتى لا يتسبب في حدوث إزعاج لزملائه، أيضاً توفر الوزارة للطلاب السعوديين مجموعة قنوات عين التعليمية لتحصيل كافة الدروس التي تم شرحها عبر المنصة ومراجعتها بصورة مستمرة. رابط منصة مدرستي التعليمية school madrasati sa يمكنك التسجيل في منصة مدرستي عبر صفحة العودة إلى المدارس.

اضغط على أيقونة تسجيل جديد أعلى يسار الصفحة.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية أو رقم الإقامة ورقم الجوال الخاص بك. اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة ثم انقر زر التحقق.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة التحقق من البيانات الأساسية قم بكتابة كود التحقق الذي يصلك في رسالة على جوالك ثم اضغط أيقونة تحقق. سيتم توجيهك إلى المرحلة الثالثة والأخيرة وهي مرحلة تأكيد الحساب. ستظهر أمامك رسالة تفيد بنجاح عملية التسجيل في المنصة، ومعلومات تسجيل الدخول الخاصة بك ثم انقر زر دخول.

سوف تفتح المنصة أمامك قم باختيار الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب. قم بتحديث كلمة المرور بكتابة كلمة مرور قوية تحتوي على 8 خانات على الأقل ثم انقر تسجيل الدخول. للمحافظة على أمان حسابك في المنصة قم بتأمين حسابك من خلال كتابة رقم جوالك وطلب إرسال رمز إثبات الهوية عبر الهاتف من خلال رسالة نصية أو مكالمة صوتية ثم انقر زر التالي. رابط منصة مدرستي التعليمية school madrasati sa سوف تصلك رسالة عبر رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله قم بكتابة الرمز المكون من 6 أرقام إلى الجوال ثم انقر زر التالي، وسوف تظهر رسالة تعلمك بتمام عملية التحقق وتسجيل هاتفك بنجاح.

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