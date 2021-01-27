تسجيل طالب جديد أول ابتدائي عبر نظام نور برقم الهوية 

أعلنت في قت سابق وزارة التعليم السعودية عن فتح التسجيل للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 1443، وقد تقرر أن يكون التقديم الكترونياً تنفيذا للاجراءات الاحترازية، التي تتبعها المملكة، لضمان عدم انتقال العدوي بفيروس كورونا، وسيشمل تسجيل الطلاب الجدد للمواطنين من الجنسية السعودية، وكذلك جميع الأشخاص المقيمين ويعملون داخل السعودية، وسوف ننشر لكم رابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي، وخطوات التسجيل عبر الموقع.

موعد تسجيل طلاب الصف الاول عبر نظام نور

تقرر رسمياً أن يكون الموعد المحدد لقيام الطلاب بتسجيل طالب جديد عبر نظام نور بداية من يوم الأحد 24 يناير 2020، حيث يستطيع ولي أمر الطالب الذي سيتقدم لمرحلة رياض الأطفال أو الصف الاول الابتدائي، تسجيل بالدخول عبر موقع نظام نور ، وهو موقع خاص بكل الأمور التعليمية التي تخص الطلاب وأولياء الامور والمدرسين والدارين الذين يعملون في مجال التعليم، حيث يسهل عليهم القيام بالعديد من المهام، منها الاطلاع نتائج الطلاب، وتسجيل الغياب والحضور، ونقل طالب من مدرسة لأخري.

نظام نور تسجيل الطلاب الجدد

نعرض لكم عبر هذه الخطوات طريقة تسجيل طالب جديد للالتحاق بالصف الاول الابتدائي وهي تتم بالطريقة التالية: