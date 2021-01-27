تردد قناة الكأس الرياضية Alkass HD القطرية

يهتم الكثيرين بمعرفة تردد قناة الكأس القطرية Alkass الناقلة للكثير من المباريات والبطولات، العربية والعالمية، ووتزداد أهمية قناة الكأس مع قرب بداية بطولة كأس العالم للأندية، والتي من المقرر اقامتها في قطر، حيث ستقوم القناة بنقل مباريات البطولة مجاناً لكل المشاهدين، وهي البطولة التي يشارك فيها الأهلي المصري والدحيل القطري وبايرن ميونخ الالماني، وسوف تنطلق البطولة بمباراة هامة بين فريقي الاهلي والدحيل، والفائز منهما سيلاقي بايرن ميونخ.تردد قناة الكأس الرياضية
يمكن للمشاهدين استقبال قناة الكأس الرياضية، وذلك علي القمر المصري النايل سات، وذلك كما هو موضح
|القمر الصناعي
|المصري النايل سات
|تردد القناة
|11919
|الاستقطاب
|عاموديV
|معدل الترميز
|27500
|تصحيح الخطـ
|3/4
ننشر ترددات قناة الكأس الرياضية الناقلة للعديد من البطولات العربية والخليجية علي عدد من الأقمار الصناعية، عرب سات وسهيل سات
|القمر الصناعي
|المدار
|تردد القناة
|الإستقطاب
|معامل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|إسم القناة
|عرب سات بدر 4
|26.0°E
|12245
|عامودي V
|27500
|3/4
|( alkass 1، 2، 4)
|سهيل سات
|25.8°E
|10770
|أفقي H
|27500
|3/4
|( alkass Five )
|ASIASAT 5
|3660
|عامودي V
|27500
|3/4
|(alkass Two)
تردد أخر لقناة الكأس الرياضية، علي القمر جالكسي، ويمكن ضبط القناة بالتردد التالي لمشاهدة مباريات كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر
|القمر الصناعي
|تردد القناة
|معدل الترميز
|الإستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|جالكسي 97° W
|12184
|27500
|أفقي H
|3/4
وتقدم قناة الكأس الرياضية العديد من البرامج الشهيرة التي تحظي باهتمام الكثيرين، ومن أبرز هذه البرامج برنامج جرايد وبرنامج الكرة العربية، برنامج المجلس، وبرنامج قبل المباراة، كما تقدم أيضا برنامج الحصاد والمضمار، نشاهد أيضا برنامج ضيفنا وبرنامج الحكم، وهناك برنامج قبل الجولة و90 دقيقة، وتنقل القناة القطرية العديد من البطولات، منها دوري نجوم قطر وكأس أمير قطر، الدوري العراقي والدوري الكويتي.
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