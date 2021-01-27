كيفيه الاستعلام عن تأمين السيارة برقم الهوية داخل المملكة.

قامت الإدارة العامة للمرور عن طريق حسابها القائم عن كيفيه الاستعلام عن صلاحية التأمين على السيارات في أي وقت عبر منصة أبشر، ويتم عن طريق الدخول علي حساب أبشر ، وبعد ذلك الذهاب إلى خدمات السيارات ثم استعلامات تم اختيار صلاحية التأمين على السيارات، ثم تعبئة البيانات المطلوبة وهي ( رقم الهوية ، رقم اللوحة ، الرمز المرئي ) ثم بعد ذلك صلاحية التأمين وسيتم ذكر وعرض ذلك فى النقاط القادمه.

للعمل علي تأمين السيارات.

هذه الخدمة تعتبر من الخدمات المهمه جدا لخدمه تأمين السيارات في المملكة السعودية، لذلك لابد من أصحاب السيارات القيام بتأمين سياراتهم، وتوجد الكثير من الخدمات التي يقوم بتقديمها تأمين السيارات ومن أهمها بأنه يوجد إصلاح الأضرار التي يمكن أن تصيب السيارة مهما بلغت من مستوى الخسائر التي تمت عن طريق حادث الطرق سواء كانت كبيره أو صغيره، ولابد من المعرفة بأنها لا يجب أن تتخطى قيمة التصليح قيمة التعويض، وأيضا يتم التأمين على الأضرار المادية للطرف الثالث لسد جميع الأضرار التي من الممكن أن تصيب الممتلكات الأخرى التي حصلت أيضا علي ضرر في الحوادث سواء عامه أو حادث سياره، وأيضا يوجد تأمين شامل خاص بالسيارات الذي يشمل جميع الأضرار التي لحقت بها، لذلك توجد خدمة الاستعلام عن السيارات في أبشر الحكومية كما ذكرنا لسهوله التعرف على تأمين السيارات ولتوفير الوقت والجهد علي المواطنين داخل المملكه العربيه السعوديه.

كيف يتم الاستعلام عن تأمين السيارات.

من المعروف أيضا بوابة أبشر قامت بتسهيل البحث عن الاستعلام لتأمين السيارات عن طريق الخدمة الاستعلامية الخاصة بالمرور داخل المملكة، لذلك يجب على السائقين أصحاب السيارات التعرف على الأنظمة التي تتم للالتزام بها من أجل تأمين السيارة وتسديد الرسوم الخاصة بها، وسوف نعرض لكم كيفية الاستعلام عن تأمين سيارة وهو كالتالي.

الدخول علي أبشر عبر الأنترنت ثم تختار أبشر أفراد.

ثم الدخول باسم المستخدم أو رقم الهوية

ثم دخول كلمة المرور الخاصة.

ثم النقر علي تسجيل الدخول.

في حينها سيصل لك علي الهاتف رمز مرور للهاتف المسجل للتأكيد من الحساب ثم كتابته في مربع رمز التحقق .

ثم بعد ذلك النقر على تسجيل الدخول.

ثم النقر على خدمات السيارات.

ثم النقر على الاستعلامات.

ثم النقر على صلاحية التأمين على السيارات.

ثم بعدها تقوم بدخول رقم الهوية ورقم اللوحة.

ثم دخول الرمز المرئي الذي سوف يظهر

ثم النقر على عرض.

وبعدها تظهر لك كل البيانات والمعلومات الخاصة بصلاحية التأمين على السيارات، ستجد رسالة التأمين على السيارة منتهيه أو ساريه.

وبعد الاستعلام عن تأمين السيارات لابد أيضا من الاستعلام عن الوثيقة

كيفيه الاستعلام عن وثيقة التأمين للسيارات.

تتم عن طريق بوابة أبشر أيضا والبحث على وثيقة التأمين الخاصة بالسيارات بكل سهولة، وكالعادة ابشر توفر خدمة استعلامية لمعرفة التفاصيل التي تخص الوثيقة بكل سهولة، وذلك من خلال الخطوات التي تتمثل في النقاط التالية.

البحث والدخول إلى بوابة أبشر عبر الأنترنت. ثم اختيار أبشر أفراد. ثم الدخول علي اسم المستخدم أو رقم الهوية. ثم ألدخول علي كلمة المرور الخاصة. ثم النقر علي تسجيل الدخول. في حينها سيصل لك علي الهاتف رمز مرور للهاتف المسجل للتأكيد من الحساب ثم كتابته في مربع رمز التحقق ثم النقر على تسجيل الدخول. ثم النقر على خدمات السيارات. ثم النقر على استعلامات ثم النفر على الاستعلام عن وثيقة تأمين السيارة. ستظهر لك قائمة السيارات الخاصة بالشخص. ثم تقوم باختيار السيارة المرادة. ثم النقر على استعرض بيانات وثائق التأمين. ستظهر لك قائمة بوثائق التأمين المتعلقة بالسيارة.

توجد شروط للتامين على السيارة.

وهنا قامت شركات التأمين بالكثير من الشروط الخاصة بالتأمين على السيارات وذلك علي حسب نوع التأمين، ولابد من الأشخاص الذين يريدون التأمين على سياراتهم بمعرفة كل هذه الشروط التي تخص التأمين، ولمعرفة الشروط فهي كالتالي.

لابد من تغطية تأمينية كامله للسياره المؤمن عليها.

يجب معرفه المسؤولية تجاه الغير والمقصود بها (الطرف الثالث).

تحمل كافه المصاريف العلاجية الطارئة.

تحمل مسئوليه حدوث الكوارث الطبيعية وعادة تكون العواصف الرملية.

وأيضا حوادث السرقة والحريق.

تحمل تكاليف النقل إلى الورشة.

ومن البيانات التي تخص وثيقة التأمين توجد عده اختيارات أضافية منها أصلاح السيارة في ورشة الوكيل، أو توفير سيارة بديلة، أو توسيع الحدود الجغرافية.

ما هي طريقة تجديد التأمين للسيارات إلكترونيا.

طريقه التجديد الخاصة بوثيقة التأمين بالسيارة تتم عبر بوابة أبشر عن طريق الأنترنت، والتي تعطي الجميع داخل المملكة من المواطنين كيفيه معرفه الطريقة الصحيحة لتجديد تأمين السيارة وهي أيضا كالتالي.