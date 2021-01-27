كورونا فى الصين .. 75 إصابة جديدة ولا وفيات

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن الحالات المحلية تمثل 55 مصابًا من هذه الحصيلة، مقارنة بـ 69 فى الحصيلة السابقة.

كورونا فى الصين

جدير بالذكر، أن إجمالى الإصابات بـ كورونا فى الصين، بلغ 89 ألفًا و272 حالة، منذ بدء الجائحة التى كانت مدينة ووهان بؤرة انتشارها، فيما توقف عدد الوفيات عند 4636 حالة وفاة.