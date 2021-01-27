إصابات كورونا تكسر حاجز الـ 100 مليون حول العالم

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة سكاى نيوز عربية أن عدد الإصابات المؤكدة بـ فيروس كورونا المستجد حول العالم تخطى منذ ساعات حاجز الـ 100 مليون إصابة، منذ ظهور الوباء للمرة الأولى فى الصين نهاية عام 2020.





وقالت الوكالة إن هذا يأتى بناء على تعداد أجرته وكالة "فرانس برس"، مساء أمس الثلاثاء، استناداً إلى بيانات دولية رسمية. إصابات كورونا فى العالم وأشارت "فرانس برس" إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بـ كورونا بلغ حتى الآن 100,010,798 إصابة، فى حين بلغ عدد الوفيات 2,151,242 حالة وفاة.

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