صحيفة بريطانية: مصر أفضل وجهة سياحية للسفر في ظل كورونا

اعتبر تقرير نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن مصر هي الوجهة السياحية الأفضل التي يجب زيارتها بعد رفع الإغلاق المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وذكر التقرير أن "مصر مثالية للهروب بعد الإغلاق"، موضحا أن هناك أسباباً تدعو للتفاؤل للراغبين في السفر، رغم القيود القاسية المفروضة في بريطانيا لمواجهة انتشار وباء كورونا.

واقترح كاتب التقرير على الراغبين في السفر للخارج، بالتوجه إلى مصر، خاصة أنها من الدول التي أبلغت عن تراجع حصيلة إصابات كورونا، وتتمتع بإجراءات غير معقدة بشأن الدخول.

وأشار إلى أنه خلال زيارة سابقة لمصر أواخر العام الماضي، حصل على فرصة نادرة لزيارة الآثار والمعالم المصرية الشهيرة دون زحام شديد كالعادة.

وسلط الضوء على تراجع أسعار الفنادق الفاخرة في مصر، فضلاً عن تمكنه من دخول الأهرامات وهي شبه خالية بعيدًا عن الزحام، ما يمثل فرصة جيدة للاستمتاع.

ودعا الكاتب البريطاني إلى زيارة الأماكن التاريخية في القاهرة والمعابد الشهيرة في أسوان، فضلا عن الشواطئ الخلابة على البحر المتوسط أو البحر الأحمر.