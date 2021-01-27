مصر.. قرار بـ"عودة حراس المرمى الأجانب"

حالة من الجدل أثارتها اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد إعلانها عن عودة الحراس الأجانب إلى الدوري الممتاز، عقب اجتماع اللجنة مع أندية الدوري الممتاز، هذا الأسبوع.

ونتج عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية المصرية عدة توصيات للموسم المقبل، أهمها: السماح بوجود خمس أجانب في الفريق الواحد، ضرورة إيجاد بديل في حالة إيقاف العمل بتقنية حكم الفيديو المساعد وعودة حراس المرمى الأجانب إلى الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر، أن اتحاد الكرة كان قد أعلن في عام 2009 عن منع الأندية المصرية من التعاقد مع أي حارس أجنبي، مع السماح للحراس باستكمال عقودهم مع أنديتهم دون تمديدها، ليتم إلغاء القرار بعد 12 عامًا، على أن يعود الحراس الأجانب إلى الدوري المصري بدايةً من موسم 2021-2022.

بدورهم، هاجم عديد من مدربي حراس المرمى قرار اللجنة، وعلى رأسهم مدرب حراس المرمى في نادي البنك الأهلي، طارق سليمان، مؤكدين أنه سيضر بمركز حراسة المرمى في المنتخب، وأن هناك أكثر من حارس جيد في الدوري المصري ولا توجد حاجة للتعاقد مع حراس أجانب.

وللتعليق على تلك الأزمة، يقول مدرب نادي طنطا، ولاعب الأهلي والزمالك السابق، رضا عبد العال إن قرار "عودة الحراس الأجانب" غير مفيد للكرة المصرية، وتم اتخاذه بشكل عشوائي.

كما أضاف عبد العال لموقع "دوت الخليج" : "في السابق، كانت تتعاقد الأندية المصرية مع حراس المرمى الأجانب، لوجود عجز بهذا المركز، لكن الآن تملك معظم فرق الدوري تقريبًا حراس مميزين".

وأوضح المدرب المصري أنه منذ عام 2009 وحتى الآن، ظهر عديد من الحراس الجيدين بسبب إتاحة الفرص لهم في الظهور، "نملك حراس أقوياء في مختلف الأجيال، فلماذا نرجع خطوة للوراء؟ ونقتل فرصتهم في الظهور مع الفرق".

وفي السياق ذاته، أشاد عبد العال بانتقاد مدربي حراس المرمى لقرار اللجنة، مؤكدًا أنه يجب الوقوف أمام أي قرار يضر بمصلحة الرياضة المصرية.

وختم: " أطالب كل الأندية المصرية بتجاهل قرار اللجنة الثلاثية، والامتناع عن التعاقد مع الحراس الأجانب، لإجبار الاتحاد في التراجع عن هذا القرار".