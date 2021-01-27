المغرب يسجل قفزة كبيرة فى إصابات كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة المغربية، قفزة واضحة فى حصيلة الإصابات اليومية بوباء "كوفيد 19"، حيث تم تسجيل 336 حالة فى الحصيلة السابقة.

وبلغ إجمالى الإصابات فى المغرب 467 ألفًا و493 حالة، ينشط منها 14 ألفًا و483، وذلك منذ بدء تفشى الجائحة فى الثانى من مارس الماضى.

وأكدت وزارة الصحة أن الفيروس التاجى أودى بحياة 15 شخصًا جديدا خلال يوم، مقارنة بـ 22 الإثنين، ليصل عدد ضحايا المرض فى البلاد إلى ثمانية آلاف و187 حالة، بنسبة فتك عند 1.7%.