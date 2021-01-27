بعد ضجة واسعة.. توجيه عاجل من أمانة عسير بشأن شواهد القبور

أصدرت أمانة منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية توجيهاً عاجلاً بإزالة الأحجار التي تشبه "شواهد القبور" من طريق الأمير سلطان المقابل لمستشفى عسير المركزي في مدينة أبها.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن أمانة عسير وجهت بإزالة بعض الأحجار على شكل "شواهد القبور"، بعد ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الصور المتداولة لتزيين الطريق بتلك الأحجار الغريبة.

ويظهر في الصور تزيين الطريق بأحجار تشبه "شواهد القبور" في شوارع أبها بدلا من الأشجار والنخيل.

وتسبب تزيين الأرصفة في أبها بتلك الأحجار سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع سلطات المدينة للتدخل.

فيما اعتبر البعض وجود "شواهد القبور" في شوارع رئيسية قرب مستشفى عسير المركزي تشويها للمنطقة، بينما انتقد آخرون المشهد كونه تذكيرا للمرضى في الذين يتلقون العلاج بقرب موتهم.

في المقابل، تقول أمانة منطقة عسير، إن الرصيف ما زال يخضع لأعمال التحسين والتجميل والتشجير والإنارة التي يتم العمل عليها هذه الفترة، وأن الموقع لم تكتمل أعماله حتى الآن.

وأكد أمين منطقة عسير، وليد الحميدي، قوله إنه سيتم إزالة الشواهد وتعديل الرصيف بعد الضجة الواسعة التي أحدثتها الصور