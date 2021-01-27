جدول العلاوة السنوية للموظفين.. كم تبلغ العلاوة السنوية للعسكريين 1442

نوفر لكم جدول العلاوة السنوية للموظفين بالمملكة العربية السعودية، حيث تصلنا بشكل يومي مجموعة من الأسئلة حول العلاوة ومن ضمنها كم العلاوة السنوية للعسكريين والموظفين المدنيين وللمعلمين، وبعد التعديلات الجديدة أصبح يرغب الموظف السعودي بمعرفة آخر تطورات العلاوات السنوية والرواتب بعد بداية السنة المالية الجديدة، وبسبب البحث المستمر عن مقدار العلاوة للأفراد والضباط والمدنيين نوفر لكم تفاصيل كاملة حول العلاوة، كما يتضمن أيضا التقرير موعد بدء نزول العلاوة السنوية للموظفين.

جدول العلاوة السنوية للموظفين 2021

في هذه الأثناء بدأ بشكل فعلي نزول الرواتب للموظفين عن الشهر الماضي الهجري، وسيتم دمج العلاوة السنوية مع المعاشات، ما يعني أن العلاوة السنوية ستكون في حساب الموظف اليوم الأربعاء الموافق للسابع والعشرين من شهر يناير 2021، والذي يصادف يوم الرابع عشر من جمادى الآخر 1442، وسيشمل هذا جميع الموظفين سواء العسكريين الأفراد أو الموظفين المدنيين أو المعلمين أو الضباط العسكريين، وفيما يلي نوفر لكم سلم العلاوة السنوية للأفراد العسكريين.

يحصل المجند على مبلغ العلاوة السنوية بحوالي “125” ريال سعودي أما المجند الأول فيحصل على مبلغ “140” ريال سعودي أما الجندي العريف فيحصل على “155” ريال في حين يحصل وكيل الرقيب على مبلغ العلاوة السنوية بحوالي “180” ريال بينما يحصل الرقيب على مبلغ العلاوة “210” ريال سعودي كما يحصل الرقيب أول على مبلغ “240” ريال سعودي وأخيرا رئيس الرقباء يتحصل على العلاوة السنوية التي تقدر بحوالي “280” ريال سعودي.

يحصل الضابط برتبة الملازم على “380” ريال كعلاوة سنوية

يتم صرف مبلغ “440” ريال للضابط برتبة ملازم أول

تصرف العلاوة السنوية 1442 للضابط برتبة نقيب ما بين مبلغ “265” ريال وحتى “495” ريال

للضابط برتبة نقيب ما بين مبلغ “265” ريال وحتى “495” ريال يحصل الضابط الرائد على مبلغ علاوة سنوية “265” ريال

في حين يستحق المقدم حوالي “470” ريال سعودي كعلاوة سنوية

أما الضابط برتبة عقيد فيحصل على مبلغ العلاوة وقدره “590” ريال سعودي

في حين الضابط برتبة عميد يتحصل على علاوة سنوية وتقدر بحوالي “650” ريال سعودي

وأخيرا الضابط الحاصل على رتبة لواء يتم صرف مبلغ “730” ريال سعودي كعلاوة سنوية.

جدول العلاوة السنوية للعسكريين 1442 بعد التعديلجدول العلاوة السنوية للضباط 1442 بعد التعديلات