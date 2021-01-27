الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي برقم الإقامة أو رقم الهوية بالمملكة.

الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي برقم الإقامة أو رقم الهوية عن طريق منصة أبشر التي تساعد كثيرا وتوفر مجهود وفير لدي الحكومة السعودية للمواطنين المقيمين للبحث بكل سهوله وأيضا لتوفيرًا الوقت والجهد، حيث أصبح بإمكانك انجاز الكثير من الخدمات علي الإنترنت دون الاحتياج إلى الذهاب لمقر الخدمة، وتوفر المملكة العربية السعودية للمواطنين المقيمين خدمات طبية ذات مستوى عالي في المستشفيات، وتعمل علي تنبيه المواطنين لضرورة المتابعة والاستعلام عن صلاحية ومعاد الانتهاء لخدمه التامين باستمرار وموعد الانتهاء.

كيف يتم الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي برقم الإقامة أو رقم الهوية.

يتم الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي برقم الإقامة أو رقم الهوية، والمسئول عن الأشراف والمتابعة المستمرة علي التأمين الصحي هي الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، وهذا يتم من خلال المتابعة الفنية أو الطبية، ولها أيضا دور كبير في حفظ حقوق المواطنين المؤمن عليهم طبيًا، وهذه الأمانة تقوم ببذل مجهود كبير ومستمر لتطوير العلاقة بين المؤمن لهم وشركات التأمين المؤهلة وغيرها لتقديم افضل خدمه ومساعده المواطنين المقيمين داخل المملكة والاستعلام برقم الإقامة أو رقم الهوية يتم كالتالي في النقاط التي سيتم ذكرها وهي.

الدخول علي موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني.

ثم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالنقر على الاستعلام عن حالة التأمين.

ثم بالنقر على الخدمات الإلكترونية لشركات التأمين.

ثم بالنقر على الاستعلام عن معلومات التأمين.

ثم بعد ذلك تقوم بدخول رقم بطاقة الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاص بك في المكان المخصص لها.

ثم تقوم بدخول الرمز الذي سيظهر أمامك في المربع للتأكد أنك لست آليًا.

ثم تقوم بالنقر على كلمة موافق.

وفي خلال ثواني ستظهر لك كل محتويات التأمين الخاصة بك.

للاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي عبر منصة أبشر.

توجد طريقه للاستعلام عن صلاحية التامين الطبي والمعروف أنها عبر الأنترنت والدخول علي موقع أبشر، لان وزارة الداخلية تعمل جاهده من خلال منصة أبشر لتسهل عمليات الدخول من خلال الخدمات الإلكترونية عبر الأنترنت التي تقدمها، ومن أهمها خدمات الاستفسارات المختلفة وحجز المواعيد ومعرفة توجيهات وزارة الداخلية وغيرها، وكل هذا البحث يكون في خلال دقائق معدوده.

وأبشر هو تطبيق يسمح بتحميله على الهاتف الخاص بك، وأيضا يسمح للمواطنين المقيمين في المملكة باستخدام بعض من الخدمات الحكومية أونلاين، وهذا التطبيق يوجد لديه حوالي 160 خدمة مختلفة، من أهم الخدمات الموجودة به خدمه تصاريح الحج وتجديد جواز السفر وأيضا تجديد بطاقة الهوية ورخصة القيادة وغيرهم.

و للاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي عن طريق أبشر يتم كالاتي.

البحث والدخول إلى موقع أبشر عبر الإنترنت. ثم تقوم بالنقر على أفراد. ثم تقوم بمليء البيانات الخاصة باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك وأيضا الرمز المرئي الظاهر أمامك، ثم النقر على تسجيل الدخول. ثم بعد ذلك النقر على الاستعلامات الإلكترونية وقم باختيار الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي. ثم كتابة رقم الإقامة الخاصة بك. ثم تقوم بدخول الرمز المرئي الظاهر أمامك في المكان المخصص لها. ثم النقر على عرض. ستظهر لك رسالة باللون الأخضر لتعلمك بأن التأمين الصحي الخاص بك أصبح ساري.

تامين تأشيرة الزيارة الطبية لأفراد المواطنين المقيمين بالمملكة.

تأمين تأشيرة الزيارة الطبية لأفراد هي من ضمن إجراءات تأشيرة الزيارة، حيث تبدأ الصلاحية بمجرد دخول القائم بالزيارة المؤمن له داخل المملكة، وبوجد مقابل مبلغ تأميني صغير يقوم بسداد هذا المبلغ على تأشيرة الزيارة، وفي هذا المقابل يأخذ المؤمن له رعاية طبية صحية في الحالات الطارئة إذا حدثت له أي شيء داخل المملكة، وقد تم التعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الطبية، دون أن يدفع الزائر أي مبالغ للتأمين، وهذا التأمين فقط مخصص للحالات الطارئة فقط مثل حالات الحوادث كحوادث السير وغيرها، لذلك يجب أن يكون الزائر له أهداف من زيارته للمملكه وهو العلاج، وبالتالي إذا كان يعاني أو يشتكي من أي أمراض لديه لابد من الاعتراف بها فورا.

ومن المستفيدين من التأمين هم كل المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول للمملكة ومرافقيهم، سواء لهدف الزيارة أو المرور، ولا يخص بالذكر الحجاج والمعتمرين، وحاملين جواز السفر الدبلوماسي والخاص، زوار الشركات والمنظمات الدولية، وضيوف الدولة.

ومن الخدمات التي لها صلاحيه وتابعه للتأمين هي :

خدمة الإقامة والمعايشة للشخص المصاب، وتكون أجرة السرير والتمريض والزيارات والإشراف الطبي، ولكن لا تشمل تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية التي يفصح عنها الدكتور للمصاب وسعر الغرفة المشتركة في اليوم الواحد فقط هي 600 ريال سعودي وأيضا 150 ريال سعودي.

ومصاريف الحمل والولادة الطارئة 5000 ريال سعودي وهذا من خلال فتره تواجدها للزياره داخل المملكة .

وأيضا إذا تم سفر ومرافقة أحد أعضاء الأسرة لشخص واحد فقط تكون بمبلغ 5000 ريال سعودي خلال أيضا مده الوثيقة.

مصاريف الأسنان الطارئة 500 ريال سعودي.

أيضا تكاليف الولادة وعلاج الأطفال 100 ألف ريال سعودي.

وتوجد الإصابات بسبب حوادث 100 ألف ريال سعودي.

والغسيل الكلوي للحالات الطارئة 100 ألف ريال سعودي.

خدمة الإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة 100 ألف ريال سعودي.

تكاليف عوده الشخص المتوفى لبلده 10000 ريال سعودي.

كيف بتم الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود.

الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود هو من خلال موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني ولمعرفة كيف ذلك فيكون كالتالي ف النقاط التي سيتم ذكرها.

يجب الدخول علي موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني. ثم كتابه رقم الحدود أو رقم بطاقة الأحوال في المكان المخصص لها. ثم كتابه رمز التحقق في المكان المطلوب. ثم تقوم بالنقر على كلمة موافق .

وانتظر لحين تظهر صفحة بها كل البيانات الخاصة بالتأمين الطبي وتاريخ الانتهاء.

وأخيرا نكون قد عرفنا الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي برقم الإقامة أو رقم الهوية، من خلال موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني، أو موقع أبشر الذي تقوم من خلاله وزارة الداخلية السعودية بتقديم العديد من الخدمات عبر الأنترنت تسهيلًا البحث علية سواء المقيمين أو المواطنين أو الزائرين، للعمل علي توفير الوقت والجهد، وتم معرفه تأمين الزيارة الذي يكون على تأشيرة الزيارة، وحده، ومن المستفيدين وغير المستفيدين منه، وأرجو أن اكون سعيت لأفادتكم بما تريدوا معرفته وشكرا.