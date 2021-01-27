غرامة 100 ألف ريال .. تحذير سعودي شديد اللهجة للعمالة بالمملكة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية تحذير شديد اللهجة للعمالة الموجوده على أراضيها والذين لا يراعون الاجراءات الاحترازية ولا يقومون بأرتداء الكمامة، وقد حذرت الوزارة العمال الذين يقومون بالتجمع داخل المنازل والإستراحات والمزارع، وهو بالأمر الذي يخالف الأجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ويعرض صاحب هذه المخالفات نفسه لغرامة تصل الى 100 ألف ريال سعودي.

عقوبة التجمعات السكانية:

وقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وقالت “أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع وغيرها من اماكن التجمعات خلاف مساكنهم يتكون من خمس أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة هو مخالف للائحة الحد من التجمعات”، وقد أشارت الوزارة ان العقوبة للمنشأة سوف تكون بواقع غرامة 50 الف ريال سعودي،وعقوبة الحضور أو الدعوة أليه 5000 ريال سعودي.

بالاضافة الى غرامة 100 ألف ريال عقوبة للمنشأة أو 10 ألاف ريال سعودي عقوبة الحضور أو الدعوة، كما أشارت الوزارة ان الغرامات ستكون مضاعفة للمنشأة او المسئول عنها أو الداعي للحضور وسوف يتم إحالة الحضور والمتسبب فيه الى النيابة العامة.

ومن الجدير بالذكر ان المرحلة الثانية لفيروس كورونا المستجد قد بدأت منذ فترة وجيزة وقد أزدادات اعداد الاصابات في المملكة العربية السعودية على الرغم من اتخاذ المملكة لكافة الأجراءات الأحترازية الا انه وجد ان الأصابات تتضاعف.

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس تسجيل أصابة 213 حالة إصابة جديدة، وقد أشارت الوزارة ان الأعداد تتزايد وقد وصل إجمالي عدد المصابين حتى الأن 366584 حالة منذ تفشي المرض.

وقد بدأ عدد الاصابات يقل حيث انه قبل أسبوعين لوحظ انه يتم تسجيل 100 حالة أصابة جديدة في اليوم فقط ألا انه رجع العدد يزيد هذه الأيام لذلك قامت وزارة الداخلية السعودية بفرض هذه الغرامة، وقد ناشدت وزارة الصحة جميع المواطنين والعاملين على أراضيها بضرورة إتخاذ الأجراءات الاحترازية وعدم التجمع في أماكن التجمعات.