أسماء المرشحين والمرشحات لشغل وظائف الحرس الوطني 1442 وموعد المقابلة الشخصية

وظائف الحرس الوطني السعودي، اعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي عن أسماء الناجحين في وظائف الحرس الوطني والتي قد أعلنت عن هذه الوظائف عبر موقعها الالكتروني والتقديم عبر موقع جدارة الالكتروني للتوظيف .

ومن الجدير بالذكر انه قد تم الاعلان عن هذه الوظائف 12/05/1442، وقد دعت الوزارة المتقدمين والمتقدمات الناجحين بضرورة الأستعداد لأستكمال باقي الأجراءات وإجراء المقابلة الشخصية، والتي سوف تكون يوم الاحد المقبل الموافق 18/06/1442 في تمام الساعة 08.45 صباحا في مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبد العزيز السكنية، وقد شددت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتي حددتها وزارة الصحة.

أسماء المرشحين لوظائف الحرس الوطني 1442:

وقد قامت وزارة الحرس الوطني بنشر أسماء المرشحين والمرشحات والذي تم قبولهم في وظائف الحرس الوطني 1442 والتي أعلنت عنها بتاريخ 12/05/1442، ويمكنك معرفة أسماء المرشحين لشغل وظائف الحرس الوطني 1442 سواء للرجال أو للنساء من خلال الكشوفات التالية:

أصل وصورة الهوية الوطنية

سيرة ذاتية باللغة العربية للمتقدم

الألتزام بالموعد المحدد للمقابلة الشخصية من واقع كشوف المرشحين.

عدم حضور المرشح في الموعد المحدد لإجراء المقابلة الشخصية يعتبر تنازلا من المرشح عن الوظيفة.

إحضار أصل وصورة من شهادة التخرج على أن يكون مبين بها التقدير العام والنسبة المئوية والتخصص والمعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

وللحاصلين على مؤهل دراسي من خارج المملكة يجب عليه ارفاق مفتاح احتساب المعدل والسجل الأكاديمي وصورة منه.

وفي حالة حصول المرشح على أي دورات تدريبية أو وجود شهادة خبرة سابقة فعلى المرشح ارفاق هذه الشهادات التي تثبت ذلك.

إحضار 3 صور مقاس 4*6 وتكون حديثة.

الاوراق المطلوبة :

وقد أكدت وزارة الحرس الوطني السعودي في حالة عدم أجتياز المرشح للمقابلة الشخصية سوف يتم إستبعاده من الوظيفة وترشيح شخص بدلا منه يكون أعلى في المقابلة الشخصية، حيث أن المقابلة الشخصية هي المقياس للقبول أو الرفض.