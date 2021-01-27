سخرية وشتائم.. هذا ما دار بين لوكاكو وإبرا في ديربي ميلانو

كشفت وسائل إعلام ما دار بين النجمين زلاتان إبراهيموفيتش ورميلو لوكاكو في ديربي ميلان بربع نهائي كأس إيطاليا، الذي انتهى بفوز إنتر ميلانو على إي سي ميلان بنتيجة 2-1.

وبدأت المشاجرة بين إبراهيموفيتش ولوكاكو قبل نهاية الشوط الأول، داخل منطقة جزاء ميلان، إذ اندلعت "حرب كلامية" بين اللاعبين.

وفشل حكم المباراة في السيطرة على الموقف، وتصاعدت الأمور بسرعة بين اللاعبين حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وكشفت قناة "راي" الإيطالية وموقع "توتو ميركاتو ويب"، ما دار بين اللاعبين خلال "الاشتباك"، إذ قال لوكاكو لإبراهيموفيتش: "توقف عن الضحك عليّ".

وردّ النجم السويدي على لوكاكو قائلا: "اذهب وقم بالشعوذة أيها الحمار الصغير"، في إشارة إلى ما حدث في يناير 2018 عندما رفض لاعب إيفرتون السابق عقدا بسبب "رسالة شعوذة".

وقتها، ووفق ما نقل موقع "في الجول" الرياضي، فإن فرهاد موشيري مالك إيفرتون السابق، قال إن لوكاكو خلال الاجتماع مع مسؤولين من النادي الإنجليزي، اتصل بوالدته وقال إنه تلقى رسالة شعوذة بالانتقال إلى تشلسي، لكنه انضم لمانشستر يونايتد في نهاية المطاف.

وأشعل كلام إبراهيموفيتش غضب لوكاكو الذي ردّ قائلا: "اللعنة عليك وعلى زوجتك.. هل تتحدث عن والدتي؟!".

وقرر حكم اللقاء على إثر المواجهة بين لوكاكو وإبراهيموفيتش، توجيه بطاقة صفراء لكل منهما، وطرد اللاعب السويدي لاحقا في الشوط الثاني لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.