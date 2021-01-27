جونسون : بذلنا كل ما فى وسعنا .. وأتحمل مسؤولية ارتفاع وفيات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "فرانس برس"، أكد جونسون فى مؤتمر صحفى، إنه من الصعب عليه التعبير عن حزنه تجاه تلك المعدلات "القاتمة"، والسنوات الضائعة من العمر خلال ساعات الحظر، وعدم تمكن العائلات من توديع الراحلين لديهم بسبب الوباء.
وتابع: "فعلنا حقا كل ما فى وسعنا وسنستمر فى بذل كل ما نملك لتقليل الخسائر فى الأرواح، وتقليل المعاناة إلى أدنى حد"، مستطردا: "إننى آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتى رئيسا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة".
وتظهر الإحصائيات أن المملكة المتحدة أصبحت أولى البلاد الأوروبية التى تتخطى حصيلة الوفيات فيها 100 ألف جراء وباء كوفيد 19، وخصوصا بعد ظهور سلالة متحورة من الفيروس التاجى فيها.
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