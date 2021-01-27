اليوم .. الأمم المتحدة تحيى ذكرى محرقة اليهود

جدة - نرمين السيد - وفى عام 1996 دعا الرئيس الألمانى السابق رومان هيرتسوج إلى جعل يوم الـ 27 من يناير من كل عام، يوما لـ ذكرى إحياء المحرقة اليهودية، وهو اليوم الذى يصادف تحرير معسكر آوشفيتس النازى فى بولندا.

اليوم العالمى لذكرى الهولوكوست

وفى عام 2005 تبنت الأمم المتحدة الفكرة، وجعلت من هذا اليوم، يوما عالميا لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست.

ومحرقة اليهود هى إبادة جماعية قام بها النظام النازى وحلفاؤه حيث أودت بحياة 6 ملايين يهودى، وحوالى 5 ملايين من السلاف، وحوالى 3 ملايين من البولنديين، وحوالى 200 ألف من شعب روما، و250 ألف شخص معاق ذهنيا وجسديا، كما أدت المحرقة إلى مقتل حوالى 9 آلاف من المثليين.

وتم تعيين اليوم العالمى لمحرقة اليهود "الهولوكوست" من قبل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/7 فى 1 نوفمبر 2005 خلال الجلسة الـ42، وجاء القرار بعد انعقاد جلسة خاصة فى وقت مقبل من تلك السنة فى 24 يناير 2005 حيث صادف ذلك الذكرى الستين لتحرير معسكرات الاعتقال النازية وإنهاء الهولوكوست.