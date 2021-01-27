رسالة شديدة اللهجة.. البيت الأبيض يعلن تفاصيل مكالمة بايدن وفلاديمير بوتين

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن أول اتصال هاتفي منذ توليه الرئاسة الأمريكية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لمناقشة عدة قضايا، وذلك وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة الصحفية جين ساكي- في مؤتمر صحفي نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني- إن بايدن كان واضحًا في أن الولايات المتحدة ستتصرف بحزم للدفاع عن مصالحها الوطنية، ردًا على أي أفعال من روسيا قد تضر بنا، موضحة أن الموضوعات التي تناولها الزعيمان شملت اقتراح بايدن تمديد معاهدة "نيوستارت"؛ للحد من الأسلحة النووية مع روسيا لـ5 سنوات، ودعم واشنطن "القوي لسيادة أوكرانيا" في وجه الاعتداءات الروسية المستمرة.

وأضافت أن الرئيسين ناقشا أيضًا الهجوم الإلكتروني الكبير الذي استهدف شركة "سولار ويندز"، والتقارير حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وغيرها حول تخصيصها مكافآت مقابل قتل جنود أمريكيين في أفغانستان، إلى جانب قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، ومعاملة قوات الأمن الروسية للمتظاهرين السلميين.