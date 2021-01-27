كورونا يواصل غزو الهند .. 12 ألف إصابة جديدة و137 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 12 ألفا و689 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين فى البلاد إلى 10 ملايين و689 ألفا و527 شخصا.





ووفق ما أوردته صحيفة "إنديا توداى" الهندية، اليوم الأربعاء، فإنه تم تسجيل 137 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 153 ألفا و724 شخصا.

كورونا فى الهند

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة فى الهند حاليا، 176 ألفا و498 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و359 ألفا و305 أشخاص بعدما تماثل 13 ألفا و320 حالة للشفاء.