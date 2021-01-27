نشرة أخبار العالم | الشيوخ الأمريكي يستعد لمحاكمة ترامب التاريخية.. إثيوبيا تطالب السودان بإعادة قواته.. وطبيب من ووهان يفجر مفاجأة

شهدت الساحة الإقليمية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، حرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، إليكم أبرزها:

أدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، اليمين الدستورية رسميًا كمحلفين في المحاكمة الثانية لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

نقل السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي إلى المستشفى بعد ساعات فقط من أدائه القسم وترؤسه افتتاح جلسات المحاكمة الثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ.

اشترطت وزارة الخارجية الإثيوبية انسحاب الجيش السوداني من الأراضي المتنازع عليها بين البلدين، قبل الشروع في أي مفاوضات مع الخرطوم.

وافقت المملكة العربية السعودية على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل 3 أشهر – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها.

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوفير جرعات إضافية من لقاحات كورونا، تكفي لتطعيم 300 مليون أمريكي بحلول نهاية الصيف.

صوّت البرلمان التونسي لصالح منح الثقة للتعديلات الوزارية في حكومة هشام المشيشي، حيث صادق البرلمان بالأغلبية على التعديل الحكومي الذي يشمل 11 وزيرًا.

منع قاض فيدرالي في ولاية تكساس الأمريكية، تنفيذ أمر للرئيس الأمريكي جو بايدن، بتجميد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية، الأربعاء، عن خطط لفرض حجر صحي فندقي للبريطانيين العائدين من 30 دولة شديدة الخطورة بالنسبة لتفشي وباء كورونا، ومشمولة بقرارات حظر السفر.

أدانت وزارة الخارجية التركية "بشدة" الهجموم الصاروخي الذي تعرضت له العاصمة السعودية الرياض، ومحاولات استهداف المدنيين بالمملكة.

فجر طبيب يعمل بأحد مستشفيات مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا "كوفيد-19"، مفاجأة عن سبب الانتشار الأولي للفيروس، داعما الاتهامات الموجهة للصين بشأن محاولات التستر على الوباء في البداية.