وزير الدفاع الأمريكي يدرس إلغاء قرار ترامب المفاجئ بشأن العراق وأفغانستان

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر في "البنتاجون" قولها: إن وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن يعتزم مراجعة قرار سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، وإعادة تقييم استراتيجية الولايات المتحدة العسكرية في البلدين.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحب نحو 3 آلاف جندي من منطقتين أساسيتين بشكل سريع، الشهر الماضي، دفع إدارة الرئيس الجديد جو بايدن إلى التفكير في استراتيجيتها بشأن العراق وأفغانستان.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي أمام مجلس الشيوخ: إنه بصدد مراجعة الاستراتيجيات والمصادر الموكلة لكلتا الدولتين، لكنه لم يعلق على التهديدات الحالية في العراق وأفغانستان، وما إذا كان حجم القوات والقدرات العسكرية متوافقا معها.

وذكر متحدث باسم الجنرال أوستن أن أي قرار بشأن القوات الأمريكية في البلدين، سيخضع للنقاش مع الحكومة الأفغانية والعراقية,

كان ترامب أمر بتخفيض القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان إلى 2500 جندي في كل من البلدين، في خطوة وصفها البعض بـ"المتسرعة" لإنهاء المشاركات العسكرية لبلاده في الخارج.