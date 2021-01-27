نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر في "البنتاجون" قولها: إن وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن يعتزم مراجعة قرار سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، وإعادة تقييم استراتيجية الولايات المتحدة العسكرية في البلدين.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحب نحو 3 آلاف جندي من منطقتين أساسيتين بشكل سريع، الشهر الماضي، دفع إدارة الرئيس الجديد جو بايدن إلى التفكير في استراتيجيتها بشأن العراق وأفغانستان.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي أمام مجلس الشيوخ: إنه بصدد مراجعة الاستراتيجيات والمصادر الموكلة لكلتا الدولتين، لكنه لم يعلق على التهديدات الحالية في العراق وأفغانستان، وما إذا كان حجم القوات والقدرات العسكرية متوافقا معها.
وذكر متحدث باسم الجنرال أوستن أن أي قرار بشأن القوات الأمريكية في البلدين، سيخضع للنقاش مع الحكومة الأفغانية والعراقية,
كان ترامب أمر بتخفيض القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان إلى 2500 جندي في كل من البلدين، في خطوة وصفها البعض بـ"المتسرعة" لإنهاء المشاركات العسكرية لبلاده في الخارج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع الأمريكي يدرس إلغاء قرار ترامب المفاجئ بشأن العراق وأفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.