أول تعليق من الصين على تحليق طائراتها الحربية مؤخرا

أعلنت الحكومة الصينية، الأربعاء، أن تحليق طائرات حربية تابعة لها بالقرب من تايوان نهاية الأسبوع الماضي يأتي بمثابة تحذير من التدخل الأجنبي في تايوان، وأي تحركات من جانب الجزيرة بهدف الاستقلال.
وردا على سؤال حول هذه التدابير، قالت تشو فنغليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، إن المناورات العسكرية الصينية تهدف إلى إظهار قرار الأمة بحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.
وقالت المتحدثة بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس" عنها خلال مؤتمر صحفي دوري، في أول تعليق رسمي للحكومة الصينية على تحليق الطائرات مؤخرا، "هذا تحذير شديد اللهجة من التدخل الخارجي والاستفزاز من جانب القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان".
وأرسلت الصين 8 قاذفات و4 مقاتلات إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية السبت الماضي، وفقا لوزارة الدفاع التايوانية.
وسارعت تايوان بإرسال مقاتلين لمراقبة الوضع.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا في وقت لاحق حثت فيه الصين على "وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان"، بحسب "أسوشيتد برس".
وقالت تايوان إن الصين أرسلت بعد ذلك 16 طائرة عسكرية إلى المنطقة نفسها، الأحد.
وقالت تشو إن الصين لن تتخلى عن استخدام القوة لحماية تايوان من التحركات الانفصالية والتدخل الأجنبي.
وأضافت: "نحن نحتفظ بخيار استخدام جميع الإجراءات الضرورية. كان موقفنا ثابتا، ولن يتغير".
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