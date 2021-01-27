عاجل.. زلازل متتالية تضرب إسبانيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن أرض غرناطة عادت لتهتز مجددا بعد الواقعة الأولى السبت الماضي، بتسجيل أربع هزات أرضية متتالية بلغت أقواها، 4.3 درجة على مقياس ريختر. وكتب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، على "تويتر": "ضربت عدة هزات أرضية غرناطة مرة أخرى الليلة... الآن نحتاج إلى التزام الهدوء واتباع تعليمات خدمات الطوارئ". وأثارت الهزات الأرضية هلعا كبيرا لدى السكان، الذين خرجوا إلى الشوارع والميادين العامة، خوفا من إمكانية حدوث انهيارات فى سكناهم.

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