الصين: تسجيل 75 إصابة بفيروس كورونا بينها 55 حالة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الأربعاء/ عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 75 إصابة جديدة بينها 55 حالة بعدوى محلية؛ ما رفع إجمالي المصابين إلى 89272 حالة وعدد الوفيات إلى 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- حالات العدوى التي تم تسجيلها كانت بواقع 29 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ، و14 في مقاطعة جيلين، وسبع حالات في مقاطعة خبي، وأربع حالات في بكين، وحالة واحدة في شنجهاي، موضحة أن الإصابات الوافدة من الخارج "الـ 20 " تم تسجيلها بواقع 7 حالات في قوانغدونغ، و5 في شنجهاي، و4 حالات في قانسو، وحالتين في تيانجين، وحالة واحدة في كل من جيانغسو وسيتشوان؛ ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4644 حالة غادر منها 4351 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 98 شخصا غادروا المستشفيات أمس /الثلاثاء/؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 82774 شخصا، موضحة أن 39811 شخصا كانوا مخالطين لمرضى، ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية. مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 61 حالة جديدة بدون أعراض بينها 14 حالة وافدة من الخارج، لافتة إلى أن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 991 حالة منها 288 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10222 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 173 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 47 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 890 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 9101 مريض في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 797 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس اللجنة الصحة الوطنية الصينية "تسنغ يي شين" –في تصريح اليوم- إنه تم اعطاء ما إجماليه 77ر22 مليون جرعة من لقاحات (كوفيد-19) في الصين حتى نهاية يوم أمس.

وأضاف شين أن قدرة الصين اليومية على اختبار كوفيد-19 تجاوزت 15 مليون عينة، وأن الصين تواجه طلبا متزايدا على اختبار فيروس كورونا الجديد حيث يسافر المزيد من الناس إلى مسقط رأسهم للاحتفال بعيد الربيع (12 فبراير المقبل)، داعيا السلطات المحلية إلى تحسين قدرتها على الاختبار وإيجاد سبل لخفض تكلفة الاختبار وتعزيز تسهيل تلقي المواطنين للاختبار