رعب من السلالة الجديدة.. ألمانيا تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

سجلت ألمانيا اليوم، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا سجلت 13202 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و161279 حالة.

وأظهرت بيانات المعهد أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 53972 بعد رصد 982 وفاة جديدة.

يبدو أن السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد صارت تتفشى في العالم بسرعة أكبر، رافعة حجم الأخطار الصحية في العالم، حيث أعلنت كل من ألمانيا وأمريكا اكتشاف حالات مصابة بالوباء.

أعلنت السلطات الألمانية عن تسجيل إصابة امرأة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المنتشر عالميا.

وتم تسجيل الحالة في مدينة هانوفر بولاية ساكسونيا السفلى بشمال غربي ألمانيا.

وتعرضت المرأة للإصابتين خلال فترة 6 أسابيع. وقد تم وضع جميع الأشخاص الذين تواصلت معهم في العزل الصحي.

وقد اعتمدت ألمانيا دواء جديدا لعلاج فيروس كورونا، يعتمد على الأجسام المضادة كأول دولة أوروبية تستخدم هذا العلاج ، يشبه ذلك الذى استخدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما أصيب بكوفيد ١٩ فى أكتوبر الماضى.

وقال وزير الصحة الألماني إن ألمانيا ستستخدم هذا العلاج لأنه يعتمد على أجسام مضادة تؤدى نفس ردود أفعال الجهاز المناعي بعد الإصابة بالفيروس لمنعه من الالتصاق بالخلايا البشرية واختراقها.

وأضاف تقرير أن الحكومة الألمانية اشترت ٢٠٠ ألف جرعة من الدواء الجديد مقابل ٤٠٠ مليون يورو.