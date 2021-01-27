انتهكوا الإغلاق.. تغريم 31 ضابطا في لندن بسبب حلاقة شعرهم

انتهك عدد من ضباط العاصمة البريطانية لندن، قواعد الإغلاق الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحلاقة شعرهم، ما أدى إلى تعرضهم لدفع غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني.
ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، قالت شرطة العاصمة إن 31 من ضباطها انتهكوا قواعد الإغلاق، بسبب قص شعرهم أثناء الخدمة، حيث استأجروا حلاقًا في مركز شرطة بيثنال جرين، في 17 يناير.
وأكدت الشرطة أن كل ضابط يواجه غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني كغرامة ثابتة بعد أن تحول قصهم لشعرهم إلى خلاف محرج مع القانون.
وبموجب قواعد الإغلاق الوطني في جميع أنحاء إنجلترا، لا يمكن للحلاقين ومصففي الشعر العمل، بسبب القيود المشددة، والتي يمكن أن تساعد في انتشار السلالة الجديدة لكورونا.
وقرر قادة الشرطة فتح تحقيقات بارتكاب سوء سلوك، ومواجهة غرامة، حيث أعرب قائد شرطة العاصمة لندن ماركوس بارنيت، عن "خيبة أمل شديدة" في الضباط.
وقال حسب ما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية: "على الرغم من أن الضباط تبرعوا بالمال للأعمال الخيرية كجزء من قصة الشعر، فإن هذا لا يعفيهم من أن قرارهم كان سيئا للغاية"، وأضاف: "أتوقع الكثير منهم".
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، تم تغريم تسعة من ضباط الأرصاد الجوية لتناول الإفطار معًا في مقهى بمنطقة جرينتش.
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