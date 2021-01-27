رياح وأمطار متفرقة.. الأرصاد السعودية تكشف ملامح طقس الـ 36 ساعة المقبلة

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، بيانا اليوم، الأربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال المركز إن هناك نشاطًا للرياح السطحية على مناطق "تبوك، مكة المكرّمة، المدينة المنورة" والمرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة، وسماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة؛ تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

أما حالة البحر فيكون متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

من جانبه، توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة خلال الـ 36 ساعة المقبلة من اليوم، الأربعاء، لصباح غد، الخميس.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن الأمطار ستكون على أجزاءٍ محدودة ومتفرقة من الباحة وعسير، وبين الليث والقنفذة، وبين ينبع وأملج، وشمال شرق مكة المكرّمة وشمال خيبر، وبين طريف وعرعر.

وأضاف أن هناك رياحا من متوسطة لشبه قوية على شمال وغرب ووسط المملكة.