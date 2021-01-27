السكان فروا للشوارع.. زلزال يضرب غرناطة الإسبانية

ضرب زلزال مفاجئ إسبانيا محدثًا حالة من الفزع بعدما شعر به الكثيرون على مسافة كيلومترات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت الأنباء، إن هزات أرضية متتالية، ضربت الليلة الماضية، مقاطعة غرناطة.

و بلغت الهزات المتتالية من القوة أكثر من 4 درجات على مقياس ريختر، ما أثار الرعب لدى السكان الذين تركوا منازلهم وفروا إلى الشوارع.

وذكرت الأنباء أن أرض غرناطة عادت لتهتز مجددا بعد الواقعة الأولى يوم السبت الماضي، بتسجيل أربع هزات أرضية متتالية بلغت أقواها، 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، على "تويتر": "ضربت عدة هزات أرضية غرناطة مرة أخرى الليلة... الآن نحتاج إلى التزام الهدوء واتباع تعليمات خدمات الطوارئ".