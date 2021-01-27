روسيا تكشف مفاجأة بشأن اتفاق تمديد معاهدة ستارت مع أمريكا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بخصوص تمديد معاهدة "ستارت 3" جاء بشروط موسكو.

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، أضاف ريابكوف، في تصريحات صحفية، أن روسيا ترحب بقرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت"، مؤكدا أن هذا هو القرار الصحيح، وقد تم بشروط موسكو.

وتابع: "بشكل عام، هذا قرار مفيد للطرفين. إنه القرار الصحيح الوحيد. لدينا هامش كبير من الوقت لبدء وإجراء مفاوضات ثنائية متعمقة حول مجموعة كاملة من القضايا التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي، لضمان أمن موثوق دولتنا لفترة طويلة قادمة..الاتفاق على التمديد تم بشرو موسكو".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلف وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاق بشأن تمديد معاهدة ستارت-3.

وجاء في أمر التكليف: "تكليف وزارة الخارجية الروسية بإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن إبرام المعاهدة الدولية المذكورة والتي ستتضمن الأحكام الرئيسية التي أقرتها الحكومة الروسية، وضمان إبرامها عند التوصل إلى اتفاق بين الجانبين".

وعين بوتين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ممثلا رئاسيا رسميا للمناقشات البرلمانية حول تمديد معاهدة ستارت للحد من الأسلحة النووية.

وكان بوتين أحال مشروع قانون تمديد معاهدة "نيو ستارت" إلى البرلمان "مجلس الدوما"، بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن تناولا خلاله "الملفات الشائكة" بين البلدين.



وتضمنت الوثيقة المحالة إلى البرلمان، الدعوة للمصادقة على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة، لمدة 5 سنوات.