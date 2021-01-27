رئيس الأركان الإسرائيلي لسكان لبنان: غادروا مساكنكم لأننا سنقصفها

دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي سكان لبنان وقطاع غزة الفلسطيني إلى مغادرة أماكنهم، قائلا: إنها "مشبعة بالصواريخ والقذائف، وستغمرها هجمات الجيش الإسرائيلي".

وخلال مشاركته في المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، وجه كوخافي تهديدا لسكان لبنان وقطاع غزة قائلا: "غادروا أماكنكم فهي مشبعة بالصواريخ والقذائف، هذه المناطق ستغمرها هجمات الجيش الإسرائيلي. من يقرر عدم المغادرة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي لا يرصد في الوقت الحالي أن أيا من أعدائنا يعتزم أو يفكر في شن حرب أو عملية واسعة النطاق ضد إسرائيل"، مشددا على أن "الجيش الإسرائيلي يمتلك حرية للعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن "حزب الله" يتمركز في المناطق الحضرية وفي قلب المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في لبنان، وبالتالي فإن الجيش الإسرائيلي يكيّف أنماط القتال مع هذا التغيير، بما في ذلك من خلال الوسائل الاستخباراتية".

وقال كوخافي، إن إيران تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب تخرق ما يتجاوز المسموح به، وطوّرت أجهزة طرد مركزية تسمح لها بتطوير قنبلة نووية في غضون عدة أشهر وحتى عدة أسابيع.

وأضاف "أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بإعداد بعض الخطط العملياتية حول هذا الموضوع ونحن نعمل على تنفيذها".

وحذر كوخافي من أن "أي رفع للضغوط الأمريكية المفروضة على إيران سيسمح لإيران بتطوير قنبلة، وأي عودة إلى الاتفاق النووي ستكون خطأ".