نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل 867 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا في المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 867 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وفقًا لروسيا اليوم.

وبحسب نشرة وزارة الصحة المغربية اليومية لنتائج الرصد الوبائي، ارتفعت الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 867، مقابل 337 في بيانات الاثنين، لتصل إلى مستوى 467493 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 14483 تعتبر نشطة.

ورصدت الصحة المغربية، 15 وفاة جديدة جراء المرض خلال يوم، مقابل 22 الاثنين، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 8187 بنسبة فتك عند مستوى 1.7%.

وسجلت الصحة المغربية، 1351 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 444823 بمعدل تعاف بلغ 95.2%.

ووزعت السلطات الصحية المغربية، جرعات اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" على مختلف المدن والمناطق لإطلاق حملة تطعيم هذا الأسبوع، بعد تسلمه مليوني جرعة من مصل شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المصنع في الهند.