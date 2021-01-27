موعد نزول الراتب بالهجري 1442 تاريخ صرف رواتب العاملين لعام 2021 كاملاً

ننشر موعد نزول الراتب بالهجري والميلادي للشهر الجاري والأشهر القادمة على مدار عام 2021م وفقاً للمواعيد المحددة رسمياً تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين بتوحيد مواعيد صرف الرواتب السعودية، حيث يبحث موظفي وموظفات الدولة بالقطاع الحكومي والقطاع العام عن جدول صرف الرواتب للتعرف على موعد الرواتب للشهر الجاري.

وقد حددت وزارة المالية تاريخ السابع والعشرون من كل شهر ميلادي موعداً ثابتاً لنزول الرواتب في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات، وفي حال موافقة تاريخ تحويل الرواتب في الحساب البنكي للمستفيد مع يوم الجمعة، فيتم صرف الراتب في اليوم السابق له “الخميس”، أما في حال موافقة تاريخ إيداع الرواتب مع يوم السبت، فيتم الصرف والتحويل في اليوم التالي له “الأحد”، ومن خلال موقع ثقفني نوفر مواعيد الرواتب السعودية 2021.

موعد نزول الراتب بالهجري 1442

تم تحديد موعد صرف الرواتب لموظفي وموظفات القطاعين العام والحكومي وفق التاريخ الميلادي بعد أن محدداً بناءً على التاريخ الهجري، ثم تم ربط مواعيد الصرف للرواتب وفق التقويم الشمسي أو بالأبراج، وظل الأمر كذلك حتى صدور أوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- بتوحيد مواعيد صرف الرواتب 1442.

وذلك عن طريق تحديد تاريخاً يتميز بالاستقرار والثبات إلى حدٍ ما بدلاً عن المواعيد المحددة وفق الأبراج الشمسية، لذلك تم ربط مواعيد الإيداع وفق التاريخ الميلادي، وتحديداً في تاريخ السابع والعشرون من كل شهر ميلادي، ويستثنى من ذلك في حال موافقة تاريخ نزول الرواتب ليوم الجمعة أو السبت كما ذكرنا سلفاً.

كما صدرت أوامر ملكية أيضاً بصدور فواتير الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات والمقيمين في الأسبوع التالي لصرف الرواتب لتخفيف الأعباء على أبناء وبنات المملكة العربية السعودية خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى المملكة في تنفيذها وفقاً لرؤية المملكة الرشيدة 2030.

تاريخ تحويل الرواتب في لحسابات البنكية لعام 2021

نوفر موعد نزول الراتب بالهجري والميلادي لمدة عام كامل للتيسير على من يبحث عن موعد الصرف والإيداع، حيث يمكنكم التعرف على تاريخ صرف الراتب لعام 2021 من خلال التالي:

اليوم الرواتب بالهجري الرواتب بالميلادي الأربعاء 14 جمادي الثاني 1442هـ 27 يناير 2021م الأحد 16 رجب 1442هـ 28 فبراير 2021م الأحد 15 شعبان 1442هـ 28 مارس 2021م الثلاثاء 15 رمضان 1442هـ} 27 أبريل 2021م الخميس 15 شوال 1442هـ 27 مايو 2021م الأحد 17 ذو القعدة 1442هـ 27 يونيو 2021م الثلاثاء 17 ذي الحجة 1442هـ 27 يوليو 2021م الخميس 18 محرم 1443هـ 26 أغسطس 2021م الاثنين 20 صفر 1443هـ 27 سبتمبر 2021م الأربعاء 21 ربيع الأول 1443هـ 27 أكتوبر 2021م الأحد 23 بيع الثاني 1443هـ 28 نوفمبر 2021م الاثنين 23 جمادي الأولى 1443هـ 27 ديسمبر 2021م

وقد أعلنت وزارة التعليم عام عن سلم رواتب المعلمين الجديد، حيث يمكنكم التعرف على السلم الجديد للرواتب من خلال موقعنا موقع ثقفني، كما يمكنكم من خلال الجدول المرفق بالمقال التعرف على موعد نزول الراتب بالهجري والميلادي لمدة عام كامل.