موعد نزول الرواتب السعودية بالهجري والميلادي ومواعيد صرف الرواتب لعام 2021

يترقب موظفي وموظفات المملكة العربية السعودية موعد نزول الرواتب بشكل طبقاً للنظام الجديد للصرف بعد صدور أوامر ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- تقضي بتوحيد موعد صرف الرواتب بالميلادي.

وكانت قد أعلنت وزارة المالية السعودية من قبل عن تغيير رواتب الدولة إلي التقويم الشمسي أو بالأبراج، الأمر الذي أدي إلي غضب البعض من موظفي الدولة بالمملكة العربية السعودية، وسرعان ما تغيرت المواعيد لتصبح في تاريخ 27 من كل شهر ميلادي، وقد جاءت المواعيد الجديدة لصرف الرواتب ضمن الأوامر الملكية الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين مراعاةً لظروف أبناء وبنات المملكة، ومن خلال المقال نوفر تاريخ إيداع الراتب في الحسابات البنكية للمستفيدين لمدة عام كامل.

موعد نزول الرواتب

ينتظر الكثير من المواطنين السعوديين أن تبدأ البنوك في إيداع الرواتب لموظفي المملكة، حيث كانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية سابقاً، أنه سيتم صرف رواتب موظفي الدولة حسب التقويم الهجري، وحددت مواعيد نزول الرواتب علي حسب النظام الشمسي، ثم صدر الأمر الملكي الكريم بتوحيد موعد الصرف (27 من الشهر الميلادي)، وسط ترقب المواطنين موعد صرف الرواتب للشهر الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ البنوك بالمملكة العربية السعودية بإيداع أو نزول الرواتب للموظفين الموافق لشهر يناير الجاري في تاريخ 27 يناير 2021م، ويوافق هذا التاريخ ليوم الأربعاء بتاريخ 14 جمادي الثاني 1442هـ الجاري، ولم يتم التصريح بتقديم أو تأخير موعد الصرف من قبل وزارة المالية أو مؤسسة نقد العربي السعودي.

موعد صرف الراتب

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لجميع العاملين بالمملكة ضمن الأوامر الملكية الجديدة، لتصبح في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتصبح خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، ويمكنكم التعرف علي مواعيد نزول الرواتب بالميلادي من خلال الجدول التالي:

اليوم الرواتب بالهجري الرواتب بالميلادي الأربعاء 14 جمادي الثاني 1442هـ 27 يناير 2021م الأحد 16 رجب 1442هـ 28 فبراير 2021م الأحد 15 شعبان 1442هـ 28 مارس 2021م الثلاثاء 15 رمضان 1442هـ} 27 أبريل 2021م الخميس 15 شوال 1442هـ 27 مايو 2021م الأحد 17 ذو القعدة 1442هـ 27 يونيو 2021م الثلاثاء 17 ذي الحجة 1442هـ 27 يوليو 2021م الخميس 18 محرم 1443هـ 26 أغسطس 2021م الاثنين 20 صفر 1443هـ 27 سبتمبر 2021م الأربعاء 21 ربيع الأول 1443هـ 27 أكتوبر 2021م الأحد 23 بيع الثاني 1443هـ 28 نوفمبر 2021م الاثنين 23 جمادي الأولى 1443هـ 27 ديسمبر 2021م

من خلال الجدول المرفق بالمقال، يمكنكم التعرف على مواعيد تحويل الرواتب في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات أو العاملين بالقطاعين العام والحكومي اعتباراً من شهر يناير الجاري الموافق لشهر جمادي الثاني 1442هـ، وحتى شهر ديسمبر 2021م الموافق لشهر جمادي الأولى 1443هـ، وذلك للتيسير على الباحثين عن موعد نزول الرواتب السعودية.