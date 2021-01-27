تردد بي ان الاخبارية المفتوحة bein-sports-hd الناقلة لقرعة ابطال أسيا 2021

تردد بي ان الإخبارية الجديد عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعربسات ويوتيلسات ولتي تقوم اليوم بنقل قرعة دوري أبطال اسيا على الهواء مباشرة، حيث تلتقي الفرق في القارة الصفراء لتتنافس على درع دوري القارة الاسيوية في النسخة الجديدة له 2021، وتقوم مجموعة قنوات بي ان الرياضية بنقل جميع المباريات في الدوري بينما تقوم القناة المفتوحة اليوم بنقل القرعة.

مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضيةتردد بي ان الاخبارية

تعتبر مجموعة قنوات بي ان الرياضية المفتوحة والمشفرة هي المالك الحصري لنقل العديد من البطولات والدوريات العالمية بجميع الرياضات، حيث تقوم القناة الإخبارية بنقل أخبار المباريات والفرق التي تتلاقى وأخبار الفرق واللاعبين وتنشر ثقافة التعليم الكروي واساسيات التحكيم للمشاهدين، وبذلك تشارك في الثقافة الكروية بشكل كبير كما تقوم أيضا بنقل قرعة المباريات العالمية والإقليمية بشكل مجاني ليتعرف المتابع على الفرق التي تتشارك ومواعيد إلتقائها، بينما تقوم القنوات المشفرة بنقل المباريات على الهواء مباشرة.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز معامل التصحيح التشفير قمر عربسات 12765 عمودي 27500 2/3 مفتوحة قمر النايل سات 12604 أفقي 27500 3/4 مفتوحة

اسم القناة القمر الصناعي التردد الحالي الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير BEIN SPORTS HD السهيل سات 11566 أفقي 27500 2/3 مفتوحة

قرعة دوري أبطال اسيا

تقام اليوم الأربعاء 27 يناير 2021 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، الساعة 9 ونصف صباحا بتوقيت مكة، قرعة دوري ابطال أسيا حيث يتابع محبي وعشاقي كرة القدم العالمية ومتابعي الفرق المحلية بقارة أسيا معرفة موعد القرعة والفرق التي ستقابل اللاعبين المحللين لهم، وجدير بالذكر أن الفائز بالنسخة الماضية من دوري أبطال أسيا قد فاز بهدفين مقابل هدف متأهلا لبطولة كاس العالم للأندية، حيث التقى الفريق الكوري الجنوبي مقابل الفريق الإيراني.