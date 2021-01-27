المغرب يبدأ توزيع لقاحات كورونا.. وبرنامج تطعيم جماعي

بدأت وزارة الصحة المغربية توزيع لقاحات كوفيد-19 في أنحاء المملكة، مع استعداد البلاد لإطلاق برنامج تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا هذا الأسبوع.

ودعت السلطات المغربية المواطنين إلى التسجيل في لوائح التطعيم، وأخذ المواعيد مسبقا من خلال موقع إلكتروني خصص لذلك.

ووصلت جرعات اللقاح إلى مختلف المراكز المخصصة للتطعيم لتخزن في أنحاء البلاد في ظروف آمنة، حيث درجة الحرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية.

وتسلم المغرب، الجمعة، مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا، جرى تصنيعها في معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، ويتوقع أن يتسلم 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم الصينية في وقت لاحق اليوم.

وطلبت الرباط 66 مليون جرعة لقاح، منها 25 مليونا من أسترازينيكا والبقية من سينوفارم، مع استهداف المملكة تطعيم 33 مليون شخص.

وقد أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.