سفير أمريكا بإثيوبيا يطالب آبى أحمد بوقف العنف العرقى فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فأن أكثر من 400 لاجئ أثيوبى عبروا الحدود السودانية، ووصلوا ولاية النيل الأزرق، واستقروا فى مناطق (يابجر - الجزيرة - مينزا - الديم). وقالت وكالة الأنباء، إن اللاجئين هربوا بسبب الحروب فى إقليم تيجراى وإقليم بنى شنقول، مضيفة أن معتمدية اللاجئين قامت بتنفيذ زيارات ميدانية بمعية الجهات ذات الصلة لتحديد الحوجة والمعينات الخاصة.

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