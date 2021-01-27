نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رويترز": إصابات فيروس كورونا عالميا تتجاوز 100 مليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا، 100 مليون اليوم الأربعاء، مع استمرار انتشار سلالات جديدة من الفيروس ومواجهة الدول نقصاً في اللقاحات، وفقًا لإحصاء وكالة رويترز.

وبحسب تحليل وكالة رويترز، أصيب نحو 1.3 في المئة من سكان العالم بكوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، وتوفي أكثر من 2.1 مليون بسبب المرض.

وأفادت الوكالة، بأن فرد كل 7.7 ثانية يصاب بالفيروس في المتوسط منذ بداية العام. وسُجل نحو 668250 حالة يومياً في الفترة نفسها ويبلغ معدل الوفيات العالمية 2.15 في المئة.

وتعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وبريطانيا، أكثر من نصف الإصابات المسجلة لكنها تمثل 28 في المئة من سكان العالم، وفقاً لتحليل رويترز.

وكانت 65 دولة تقريبا، بدأت تطعيم شعوبها من فيروس كورونا.