نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا تتهم أكثر من 150 شخصًا بالتورّط في الهجوم على الكونجرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه القضاء الفدرالي الأمريكي، إلى أكثر من 150 شخصًا اتّهامات لتورّطهم في الهجوم الدامي الذي شنّه حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على الكابيتول في 6 يناير.

وفي تصريحات صحفية، قال المدّعي العام الفدرالي مايكل شيروين، إنّ حوالى خمسين شخصاً آخرين يُلاحقون أمام محاكم العاصمة واشنطن.

وأضاف المدعي العام، أنّ المحاكم وجّهت في بداية الأمر إلى الملاحقين تهماً بسيطة إلى حدّ ما، مثل "الدخول عنوة" أو"حمل سلاح خلافاً للقانون"، وذلك بهدف تسريع الإجراءات.

وأشار شيروين، إلى أنّ تهماً أكثر خطورة، ولا سيّما تهمة ارتكاب أعمال عنف ضدّ شرطيين، أضيفت إلى بعض الملفّات بحيث بات بعض المتّهمين يواجهون أحكاماً بالسجن لفترات تصل إلى 20 عاماً.

ولا تزال التحقيقات في هذه الوقائع الأكثر خطورة مستمرّة.