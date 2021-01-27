تردد قنوات عين دروس السعودية الجديد 2021 // لمتابعة الدروس التعليمية على عرب سات ونايل سات

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد تبحث الدول المتقدمة عن وسائل متعددة لكي يتلقى الطلاب العلم، تردد قنوات عين دروس السعودية هي إحدى وسائل التعليم التي أنشأتها وزارة التعليم في المملكة، كي تكون منبر للطلاب في جميع مراحل التعليم الأساسي لتلقي دروسهم في أي مكان يتواجدون فيه، وعملت وزارة التعليم السعودية على أصطفاء نخبة متميزة من أكفأ المعلمين المدربين لكي يقوموا بالتدريس عبر تلك القنوات، في كافة المراحل التعلمية الابتدائي والمتوسط والثانوي، والقنوات التعليمية يمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بكل سهولة عن طريق ضبط الترددات التي سنقدمها لكم لاحقاً داخل المقال.

تردد قنوات عين دروس السعودية 2021

أطلقت وزارة التعليم السعودية باقة قنوات عين المكونة من 23 قناة تعليمية، ووضعت لها برنامج دراسي محدد يمكن الاطلاع على الدروس التي تقدم من خلالها ومعرفة جدول الحصص بسهولة، والقنوات لها رابط قنوات عين على يوتيوب، لمزيد من المشاهدة واسترجاع الدروس التي لم يتمكن الطلاب من متابعتها في البث المباشر أو في إعادة الدرس، والباقة تقدم برامجها يومياً في الساعة التاسعة صباحاً ويعاد بث الدروس في السادسة مساءً كل يوم.

التردد 11564 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 التردد 12437 معامل الاستقطاب عمودي V معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 وزارة التربية والتعليم السعودية رؤية جديدة للتعليم في ظل التطور التكنولوجي الرهيب تعمل وزارة التعليم في المملكة، على الاستفادة من هذا التطور في التعليم عن بعد الذي أصبح هو الوسيلة الوحيدة الآن للتعلم، في ظل خوف العالم أجمع من فيروس كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة كبيرة في العالم، فأنشأت منصات تعليمية جديدة مثل منصة مدرستي، وأطلقت القنوات التعليمية مثل قنوات عين دروس وأطلقت نظام نور التعليمي، الذي يقدم جميع الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين وجعل عملية الاستعداد وإجراءات دخول المدارس لا تحتاج إلي الذهاب إلي المدارس، من خلال رابط نور يمكنك تسجيل طالب جديد وانت في منزلك. تردد قنوات عين على عرب سات 2021

جدول حصص قنوات عين دروس الأسبوع الثانيتردد قنوات عين دروس على نايل سات