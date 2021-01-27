الولايات المتحدة تعلن تكثيف الهجمات على مواقع المتطرفين فى الصومال

جدة - نرمين السيد - وتسببت الضربات الجوية الأمريكية فى مقتل ما يفوق 500 شخص فى الصومال منذ بداية 2017، عندما تولى ترامب الرئاسة. فى أول سبعة أشهر من عام 2020، زادت الضربات الجوية الأمريكية فى الصومال مقارنة بالضربات التى نفذت خلال إدارة بوش وأوباما.

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