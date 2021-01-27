عاجل.. إصابة 4 جنود فى انفجار بإقليم كشمير

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "إنديا تى في" الهندية اليوم الأربعاء، فأن الحادث وقع فى تمام الساعة 10.15 صباحا بالتوقيت المحلى للبلاد أثناء التدريبات الخاصة بحفلة افتتاح طريق تابع للجيش، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى لعلاج اللازم.
وأضافت القناة الهندية، أنه تم استدعاء قوات إضافية للمساعدة فى إلقاء القبض على المهاجمين، مشيرة إلى أنه تم فرض طوق أمنى بالمنطقة وبدأت عملية البحث عن منفذى الهجوم.
يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".
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