عاجل.. زلزال يضرب العراق

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى فى بيان، إنه "تم تسجيل الزلزال صباح اليوم وقد بلغت قوته 3،3 درجة فى محافظة دهوك قرب ناحية سميل"، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بما تصدره الهيئة من بيانات.

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