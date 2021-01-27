الليكود في الصدارة والعمل يلاحقه.. استطلاع بتوقعات عدد مقاعد الأحزاب في الانتخابات الإسرائيلية القادمة

أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، حفاظ حزب الليكود على الصدارة، ونجاح حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي، في تجاوز نسبة الحسم.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته القناة الـ12 العبرية، ونشرت نتائجه صباح اليوم الأربعاء، أن الليكود سيحتل المرتبة الأولى بالكنيست، بعد حصوله على 29 مقعدا في الانتخابات القادمة.

ووفقا للاستطلاع جاءت النتائج على النحو التالي: الليكود 29 مقعدا، يش عتيد 16، تكفاه حدشاه 15، يمينا 14، المشتركة 10، يهدوت هتوراة 8، شاس 8، يسرائيل بيتنا 6، كحول لفان 4، العمل 4 مقاعد.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، صوت 28% من الجمهور الإسرائيلي لصالح نتنياهو، و14% لصالح جدعون ساعر، و12% لصالح يائير لبيد، و8% لصالح رون خولدائي، وقال 8 % إنهم لا يعرفون، مقابل 18% قالوا إنهم لا يفضلون أي أحد من هؤلاء.